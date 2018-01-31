حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا من أن العملية العسكرية التي تشنها القوات التركية ضد الفصائل الكردية في منطقة عفرين بريف حلب, يجب الا تكون بدافع الغزو.

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وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة لو فيجارو، نشرت الأربعاء "إذا اتضح أن هذه العملية تتخذ منحى غير محاربة خطر الإرهاب المحتمل على الحدود التركية وتتحول إلى عملية غزو فسيمثل هذا مشكلة حقيقية بالنسبة لنا".

وطالب ماكرون انقرة بان " تنسق تحركاتها مع حلفائها".

وكان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان اعلن امس الثلاثاء ان على تركيا الا تفكر في احتلال دائم للاراضي في سوريا او تعريض حياة المدنيين في مناطق عملياتها للخطر.

وأعلنت تركيا ان عملياتها في عفرين ستنتهي مجرد القضاء على "التنظيمات الارهابية" فيها, لكنها ألمحت وهددت بان عملياتها ستمتد الى منبج وشرق الفرات وادلب, في حين توعدت قوات "قسد" انقرة من امتداد العمليات التركية.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الجاري، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وتخضع منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية لسيطرة "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي.