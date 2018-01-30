يوفنتوس يتخطى أتلانتا على ملعبه ويضع قدماً في نهائي كأس إيطاليا اخبار الرياضة شارك

حقق يوفنتوس الفوز في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا 1-0 على حساب مضيفه أتالانتا ليخطو البيانكونيري خطوة كبيرة نحو النهائي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 3، كما تصدى بوفون لركلة جزاء في الشوط الأول من أمام أليخاندرو جوميز.



وتقدم جونزالو هيجواين ليوفنتوس بعد 3 دقائق فقط بعد كرة تقدم بها تجاه منطقة الجزاء وتخطى ماسييلو مدافع أتالانتا ثم سدد الكرة بيمناه ببراعة في الزاوية اليمنى ليتغلب على الحارس بيريشا ويضع اليوفي في المقدمة.



وعند الدقيقة 24 تم احتساب ركلة جزاء لأتالانتا بعد العودة لتقنية الإعادة التلفزيونية وتقدم لتنفيذها أليخاندرو جوميز لكن جيانلويجي بوفون تصدى لها ببراعة.



وتقام مباراة العودة ارض يوفنتوس وبين جماهيره في تورينو. سيريانيوز 2018-01-30 20:10:02 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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