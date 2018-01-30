باريس سان جيرمان يتخطى رين بصعوبة ويعبر الى نهائي كأس فرنسا اخبار الرياضة شارك

نجح باريس سان جيرمان بالتأهل إلى نهائي كأس رابطة الفرنسية بعد فوزه الصعب 3-2 على مضيفه رين.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل أهداف البي إس جي كل من توماس مونيير (24) وماركينيوس (53) وجيوفاني لو سيلسو (58)، فيما أحرز هدفي رين، ديافرا ساخو (85) وسانجين بيرسيتش 90+2.



ومنح توماس مونيير، التقدم للبي إس جي بهدف رائع سجله في الدقيقة 24، بعدما توغل من الجهة الينى قبل أن يسدد الكرة بوجه قدمه الخارجي لتذهب في أقصى الزاوية اليمنى للحارس، عبدالله ديالو، إذ اكتفى الأخير بمشاهدتها تسكن الشباك.



وفي الدقيقة 42، ألغى حكم اللقاء هدفًا لرين أحرزه وهبي الخرزي، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، التي أظهرت لمس الكرة ليد الدولي التونسي، قبل أن يضع الكرة في الشباك.



وألغى الحكم هدفًا آخر ولكن لباريس سان جيرمان هذه المرة، في الدقيقة 49، إذ كان مبابي مسجل الهدف في وضعية تسلل.



وأضاف ماركينيوس، الهدف الثاني لسان جيرمان بعدما استغل تسديدة دي ماريا العائدة من الحارس ديالو، ليضعها في الشباك الخالية في الدقيقة 53.



وأنقذ ديالو، مرمى فريقه من هدف ثالث في الدقيقة 55، بعدما تصدى لتسديدة يوري بيرشيش القوية، إلا أنه وقع في خطأ ساذج بعدها إذ فشل في إبعاد تسديدة البديل لو سيلسو والتي اصطدمت بقدمه ودخلت الشباك في الدقيقة 58.



وتمكن ساخو من هز شباك باريس سان جيرمان برأسية رائعة، في الدقيقة 85 من زمن المباراة، فيما نجح سانجين بيرسيتش في تسجيل الهدف الثاني لرين بتسديدة صاروخية بعيدة المرمى في الدقيقة 90+2. سيريانيوز 2018-01-30 20:19:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق