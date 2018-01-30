عاد ليفربول إلى سكة الانتصارات بفوزه الثلاثاء، بثلاثية نظيفة على حساب مضيفه هادرسفيلد تاون في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

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جاءت ثلاثية ليفربول عبر الألماني إيمري جان (26) والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو (45+1) والمصري محمد صلاح في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.



ورفع ليفربول رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف تشيلسي الثالث، فيما بقي هادرسفيلد تاون في المركز الرابع عشر بـ 24 نقطة.



وتخلص ليفربول من لعنة الفوز على مانشستر سيتي بعد أن غابت الانتصارات منذ ذلك الفوز وخسر أمام سوانزي بالدوري كما ودع كأس الاتحاد على يد وست بروميتش.