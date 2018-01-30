سوانزي سيتي يفاجأ الارسنال ويسقطه بثلاثية بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

فاجأ سوانزي سيتي ضيفه أرسنال بالفوز عليه 3-1 الثلاثاء، في افتتاح الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وافتتح أرسنال التسجيل في الدقيقة 33 عبر ناتشو مونريال، وعادل لاعب سوانزي سام كلوكاس النتيجة بعد دقيقة واحدة فقط، ثم أحرز صاحب الأرض هدفين عن طريق جوردان أيوو (61) وكلوكاس (86).



وتجمّد رصيد أرسنال بهذه النتيجة إلى 42 نقطة في المركز السادس، بفارق 3 نقاط وراء توتنهام الذي يلتقي مانشستر يونايتد مساء الأربعاء، أما سوانزي فرفع رصيده إلى 23 نقطة وارتقى للمركز السابع عشر مؤقتا. سيريانيوز 2018-01-30 20:00:08 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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