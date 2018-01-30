اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء، أن الطائرات المسيرة تتيح للعسكريين الروس السيطرة على جميع الأراضي السورية.

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واوضح شويغو خلال مؤتمر عقد داخل مقر وزارة الدفاع الروسية حول تعميم نتائج أداء القوات المسلحة الروسية في سوريا، أن "حوالي 70 طائرة مسيرة، ومنها (فوربوست) (وأورلان-10) تؤدي مهامها يوميا في الأجواء السورية".

و لفت وزير الدفاع الروسي إلى دور القوات البحرية الروسية في تحقيق أهداف العملية، قائلا إن "مجموعات السفن الحربية الروسية نفذت 171 مهمة قتالية، وقامت سفن وغواصات روسية بتوجيه 100 ضربة دقيقة بصواريخ (كاليبر)".

وأضاف شويغو أن "الطائرات التي أقلعت من الطراد (الأميرال كوزنيتسوف) الحامل للطائرات الذي كانت مشاركته في عملية القوات الروسية في سوريا أول تجربة قتالية له نجحت في تدمير 1252 موقعا تابعا للإرهابيين".

وكانت روسيا بدأت عملية عسكرية في سوريا عام 2015، قدمت خلالها الدعم للجيش النظامي عبر توجيه ضربات جوية لمواقع تنظيمات مسلحة، في حين كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن الشهر الفائت بدء سحب القوات الروسية من سوريا بعد انجاز مهمتها.

وتعمل في البحر الأبيض المتوسط مجموعة من سفن الأسطول البحري الحربي الروسي، تضم نحو 10 سفن وغواصات، بما فيها تلك التي أطلقت صواريخ "كاليبر" على مواقع الإرهابيين في سوريا.

سيريانيوز