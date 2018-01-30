تعرض رتل عسكري تركي, يوم الثلاثاء, لتفجير بسيارة مفخخة في منطقة أتارب بريف حلب, وذلك بعد يوم على ورود انباء عن استهدف الرتل قرب بلدة العيس بقذائف مدفعية.

وأوضح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي, أن التفجير وقع في محطة وقود أثناء مرور الرتل في منطقة أتارب أدى إلى انفجار خزانات وقود، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وعدة آليات.

ونشر نشطاء صورا وفيديوهات تؤكد استهداف الرتل وتُظهر حجم الدمار الذي ألحقه التفجير بالرتل العسكري ووقوع قتلى جرحى.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن القيام بتفجير الرتل العسكري التركي.

وأعلنت مصادر ميدانية عن قصف نفذّه الجيش النظامي ليلة أمس ضد رتل عسكري تركي قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي, موضحةً أن مدفعية الجيش استهدفت رتلا تركيا ضخما دخل ريف حلب الجنوبي عند تلة العيس، حيث أكدت مصادر انسحاب الرتل بعد تعرضه للقصف.

وأضافت أن الرتل استهدف قرب بلدة العيس، وانسحب إلى غرب بلدة القناطر بعد إطلاق أكثر من 30 قذيفة عليه، مضيفة أن مقاتلتين تركيتين من نوع "إف-16" دخلتا الأجواء السورية باتجاه المنطقة التي تعرض فيها الرتل للقصف.

كما نشرت القيادة العامة للجيش القوات المسلحة على صفحتها الرسمية, في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أنه "في أول صدام مباشر..مدفعية الجيش السوري تستهدف رتلاً عسكرياً تركياً ضخما دخل إلى ريف حلب الجنوبي عند تلة العيس ومصادر تؤكد انسحاب الرتل بعد استهدافه".

ويضم الرتل العسكري 20 دبابة و30 مدرعة و70 عربة حربية، وقد دخل محافظة إدلب أمس متوجها إلى تل العيس برفقة مسلحي "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري ,بحسب ما ذكره نشطاء.

وكانت السلطات التركية أرسلت, يوم الاثنين, تعزيزات عسكرية إلى منطقة إعزاز بريف حلب على الحدود مع تركيا, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون", والتي تشنها القوات التركية منذ أكثر من أسبوع ضد القوات الكردية.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه عملية "غصن الزيتون" التي يقوم بها الجيش التركي لتطهير منطقة عفرين شمال غربي سوريا من مسلحين اكراد.