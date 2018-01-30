قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان, يوم الثلاثاء, أن عملية السلام الخاصة بسوريا يجب أن تتم تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف وليس تحت رعاية روسيا في منتجع سوتشي، حيث بدأ مؤتمر سوري في وقت سابق اليوم.

ونقلت (رويترز) عن لودريان ,قوله أن "حل الأزمة سيحدث على وجه السرعة من خلال حل ترعاه الأمم المتحدة في جنيف،.. إن هذا الأمر يجب ألا يحدث في سوتشي بل يجب أن يحدث في جنيف".

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين أن باريس لن تشارك في مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في سوتشي الروسية، مؤكدة تمسكها بـ"عملية جنيف" كآلية شرعية وحيدة للتسوية السلمية في سوريا.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون, قال أوائل الشهر الجاري, أن مؤتمر سوتشي حول سوريا مهم جداً لكنه لن يصل بنا إلى السلام لأنه غير محايد.وانطلقت في وقت سابق اليوم أعمال مؤتمر "الحوار الوطني السوري " في مدينة سوتشي الروسية بمشاركة نحو 1500 شخص , رغم مقاطعته من قبل جهات سوريا معارضة وعدد من الدول الغربية.

ويُعد المؤتمر هو الأول الذي تقيمه روسيا على أراضيها, بعدما لعبت دوراً بارزاً خلال العامين الماضيين في تغيير المعادلة العسكرية على الأرض في سوريا لصالح قوات النظام، وترافق ذلك مع تراجع دور الولايات المتحدة والدول الأوروبية السياسي في ما يتعلق بالنزاع.

سيريانيوز