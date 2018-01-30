قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، إن استخدام الأسلحة الروسية في سوريا أظهر أن الجيش الروسي يعد واحدا من أكثر جيوش العالم تجهيزا، وليس لروسيا مثيل في عدد أنظمة التسلح.

وقال بوتين في مؤتمر عملي عسكري حول نتائج العمليات الخاصة في سوريا إن "استخدام أسلحتنا في سوريا أوضح بشكل مقنع أن الجيش الروسي هو أحد الجيوش الرئيسية في العالم من حيث معداته", مؤكدا أنه "لا يوجد مثيل لروسيا في عدد أنظمة الأسلحة".

يشار إلى أن بوتين أعلن، خلال زيارة، هي الأولى لقاعدة حميميم في سوريا، يوم 11 كانون الأول الماضي أنه "خلال أكثر من عامين قامت القوات المسلحة الروسية، مع الجيش السوري بدحر أقوى الجماعات الإرهابية الدولية".

وتنفذ الطائرات الروسية، بالتنسيق مع النظام، ضربات جوية تستهدف تنظيم "داعش" والمسلحين المتشددين في سوريا منذ 30 ايلول عام 2015.

سيريانيوز