أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "الجيش الحر"، مشيرا إلى أنه "مكون سوري وطني يدافع عن بلاده، ويضم في طياته أشخاصا من كافة الأعراق والمعتقدات".

وأوضح اردوغان في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام أعضاء الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي أن الجيش الحر يشبه قوى المقاومة الشعبية التي تشكلت في تركيا إبان عشرينيات القرن الماضي، لمواجهة الجيوش الأوروبية الغازية.

وحول عملية "غصن الزيتون" ، قال أردوغان أنها لن تتوقف حتى يتم القضاء على الإرهاب الذي يهدد حدود بلاده، وتوفر العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم, مشيرا الى استمرار بلاده في مواصلة مطاردة الإرهابيين والقضاء عليهم، دون الالتفات إلى الجهات التي تساندهم وتقف معهم.

ويواصل الجيش التركي منذ 20 الجاري بالتعاون مع فصائل من الجيش الحر عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المقاتلين الاكراد في عفرين.

وسيطرت القوات التركية و " الحر" خلال 11 يوما منذ بدء العملية على 23 نقطة في محيط عفرين، وهي 17 قرية و5 تلال استراتيجية ومزرعة, بحسب (الاناضول).

سيريانيوز