قال رئيس "الائتلاف الوطني" المعارض رياض سيف, الثلاثاء, أنه "بات على روسيا أن تتوقف عن محاولات الالتفاف على الثورة السورية وإعادة إنتاج النظام السوري، ويجب عليها التعامل مع المجتمع الدولي للتوافق على تطبيق الحل السياسي في سوريا".

وأضاف رئيس الائتلاف في تصريحات نُشرت على الصفحة الرسمية للإئتلاف على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن "استمرار موسكو بمحاولات الانفراد بالحل السياسي في سوريا وفرض رؤيتها، على الرغم من فشل جميع المحاولات السابقة، هو إصرار على تقويض العملية السياسية وإخفاق لدورها كأحد الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة".

وتابع سيف " إرادة الشعب السوري لن تسلب، لا من خلال ممارسة الضغوط على المعارضة السورية في العملية السياسية، ولا عبر قتل المدنيين واستهداف الأسواق والمشافي والمراكز الخدمية بدعم من قبل سلاح الجو الروسي.

ولفت سيف إلى أن "الهيئة العامة للائتلاف الوطني صوتت لعدم المشاركة في مؤتمر "سوتشي" قبل ثلاثة أشهر"، مضيفاً أن "هذا الرفض هو للتأكيد على أن الحل السياسي هو ما ينتج عن مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة".

وكان متحدث باسم "الائتلاف الوطني" المعارض أحمد رمضان قال أن المؤتمر محاولة للالتفاف على "الإرادة الدولية" في الانتقال السياسي في سوريا, مشيرا الى ان الائتلاف لن يشارك في أي مفاوضات مع النظام خارج إطار جنيف أو بدون رعاية الأمم المتحدة.

وانطلقت أعمال مؤتمر "الحوار الوطني السوري " في مدينة سوتشي الروسية بمشاركة نحو 1500 شخص, بعد تأخير نتيجة عراقيل وخلافات بين بعض الوفود المشاركة.

ورفضت جهات سورية معارضة على رأسها "هيئة التفاوض" حضور مؤتمر سوتشي, فضلا عن فصائل مسلحة, والتي أعلنت عدم مشاركتها هذا المؤتمر, كما قاطعت المؤتمر كل من باريس ولندن وواشنطن.

ويُعد المؤتمر هو الأول الذي تقيمه روسيا على أراضيها, بعدما لعبت دوراً بارزاً خلال العامين الماضيين في تغيير المعادلة العسكرية على الأرض في سوريا لصالح قوات النظام، وترافق ذلك مع تراجع دور الولايات المتحدة والدول الأوروبية السياسي في ما يتعلق بالنزاع.

سيريانيوز



