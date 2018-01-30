"للشعب السوري الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي من دون ضغط خارجي"

شدد البيان الختامي لمؤتمر سوتشي على ان سورية دولة غير طائفية تقوم على التعددية السياسية والمواطنة المتساوية".

واضاف البيان الختامي للمؤتمر الذي انهى اعماله اليوم الثلاثاء, أن "للشعب السوري الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي من دون ضغط خارجي".

واقر البيان الختامي لمؤتمر سوتشي بعد مناقشة كل فقرة والتصويت عليها.

وانطلقت في وقت سابق اليوم أعمال مؤتمر "الحوار الوطني السوري " في مدينة سوتشي الروسية بمشاركة نحو 1500 شخص , رغم مقاطعته من قبل جهات سورية معارضة وعدد من الدول الغربية.

والمؤتمر هو الأول الذي تقيمه روسيا على أراضيها, بعدما لعبت دوراً بارزاً خلال العامين الماضيين في تغيير المعادلة العسكرية على الارض في سوريا لصالح قوات النظام، وترافق ذلك مع تراجع دور الولايات المتحدة والدول الاوروبية السياسي في ما يتعلق بالنزاع.

يتبع ..

سيريانيوز