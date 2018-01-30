أعلن رئيس وفد المعارضة أحمد طعمة, يوم الثلاثاء, ان الوفد قاطع مؤتمر "الحوار الوطني السوري", الذي ترعاه روسيا في منتجع سوتشي, بسبب "عدم بسبب عدم ايفاء موسكو بوعودها التي قطعتها " بشان سوريا.

وأوضح طعمة في تسجيل فيديو حصلت وكالة (رويترز) على نسخة منه, "فوجئنا بأن أياً من الوعود التي قطعت لم يتحقق منها شيء، فلا القصف الوحشي على المدنيين توقف، ولا أعلام النظام أزيلت عن لافتات المؤتمر وشعاره، فضلا عن افتقاد أصول اللياقة الدبلوماسية من قبل الدولة المضيفة ".

وأضاف في الفيديو الذي تم تسجيله في مطار سوتشي "قرر الوفد عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي ومقاطعته والعودة إلى أنقرة، بينما سيبقى الوفد التركي في سوتشي حاملا مطالبنا ساعيا لتحقيقها ".

ورفض وفد من المعارضة السورية, الذي وصل من تركيا, المشاركة في مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في مدينة سوتشي, وقرر تسليم صلاحياته الى الوفد التركي.

وانطلقت أعمال مؤتمر "الحوار الوطني السوري " في مدينة سوتشي الروسية بمشاركة نحو 1500 شخص, بعد تاخير نتيجة عراقيل وخلافات بين بعض الوفود المشاركة.

ورفضت جهات سورية معارضة على رأسها "هيئة التفاوض" حضور مؤتمر سوتشي, فضلا عن فصائل مسلحة, والتي أعلنت عدم مشاركتها هذا المؤتمر, كما قاطعت المؤتمر كل من باريس ولندن وواشنطن.

وانطلقت أعمال مؤتمر "الحوار الوطني السوري " في مدينة سوتشي الروسية بمشاركة نحو 1500 شخص , رغم مقاطعته من قبل جهات سورية معارضة وعدد من الدول الغربية.

و المؤتمر هو الأول الذي تقيمه روسيا على أراضيها, بعدما لعبت دوراً بارزاً خلال العامين الماضيين في تغيير المعادلة العسكرية على الارض في سوريا لصالح قوات النظام، وترافق ذلك مع تراجع دور الولايات المتحدة والدول الاوروبية السياسي في ما يتعلق بالنزاع.

سيريانيوز