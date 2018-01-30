تواردت أنباء, يوم الثلاثاء, عن حدوث عراقيل وخلافات بين الوفود المشاركة والتي ادت بدورها الى تاخير انعقاد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في مدينة سوتشي.

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وأعلن عضو اللجنة التنظيمية، نائب مدير قسم المعلومات في وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، أن "انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، تأخر بسبب فرض إحدى مجموعات المسلحة شروطا إضافية لحضور المؤتمر".

واشار كوجين الى ان المؤتمر "سيبدأ قريبا, مرجعا تأخير افتتاحه الى "انتظار عدد من المشاركين والمراقبين".

من جهتها, أفادت وكالة (سبونتيك), بحصول "خلاف بين كل من روسيا وتركيا ودي ميستورا، ما أدى إلى تأجيل افتتاح المؤتمر.

وبحسب الوكالة, فان فد الفصائل المسلحة، الذي وصل يوم أمس إلى مطار سوتشي، رفض أن يحمل شعار المؤتمر الذي يحمل العلم الوطني السوري و"غصن الزيتون".

ومازال الوفد في المطار لا يقبل الدخول حتى تغيير الشعار على بطاقات مشاركته إلى علم ذي النجوم الحمراء، ويهدد بالمغادرة وأنه لن يشارك ما لم يتم الانصياع لطلبه, وفقا للوكالة.

بدورها, نقلت قناة (الميادين) عن منظمين للمؤتمر أنّ "الوفد التركي انسحب من مؤتمر سوتشي لعدم موافقته على موضوع تشكيل اللجنة الدستورية".

وأضافت ان افتتاح المؤتمر قد تأخر بسبب هذه الإشكالية، وأكدت أن "وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تعهّد في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بحل إشكالية انسحاب الوفد التركي وإعادة المعارضين الذين رفضوا دخول المؤتمر".

وتواردت انباء عن انسحاب المبعوث الأممي والوفد التركي من مؤتمر سوتشي, فضلا عن انسحاب الفصائل السورية

من المؤتمر وعودتها الى تركيا.

وكانت "هيئة التفاوض"، وهي أبرز ممثل للمعارضة، قررت عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي، لكن نحو 120 شخصية من المعارضة قرروا المشاركة بتنسيق مع تركيا، وانطلقوا بطائرة من أنقرة إلى سوتشي، ويفترض أن تشارك شخصيات أخرى قادمة من القاهرة ودمشق في المؤتمر، ممثلة للمعارضة.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر اليوم في منتجع سوتشي جنوب غربي روسيا، ، بينما أعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مقاطعة المؤتمر.