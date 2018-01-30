واصل الجيش التركي, لليوم الحادي عشر على التوالي, عملياته العسكرية في عفرين بريف حلب ضد المقاتلين الأكراد, وسط اندلاع معارك,وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون".

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وذكرت وكالة انباء (الاناضول) ان القوات المسلحة التركية و "الجيش الحر" سيطروا على قريتي "صاتي شاغي" و"سليمان خليل" في عفرين, ضمن عملية "غصن الزيتون" ضد تنظيم "ب ي د / بي كا كا" ".

وبالسيطرة على القريتين المذكورتين، تكون القوات التركية و " الحر" قد سيطرا خلال 11 يوما منذ بدء العملية على 23 نقطة في محيط عفرين، وهي 17 قرية و5 تلال استراتيجية ومزرعة, بحسب (الاناضول).

من جهتها, تحدثت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), عبر موقعها الالكتروني, ان قواتها "اشتبكت مع الجيش التركي و "جبهة النصرة" في قرية معملا التابعة لناحية راجو و قرية خليلا التابعة لناحية شية, وسط قصف تركي فيما يقوم في كلا القريتين ".

بدورها, أفادت وسائل اعلام كردية بحدوث معارك في محيط قرية خليل التابعة لناحية شيه وقرية معملا التابعة لمنطقة راجو بين مقاتلي ق س د والجيش التركي والإرهابيين التابعين له, وسط قصف من الطيران التركي على محيط قرية خليل".

ولفتت المصادر الى ان الطيران التركي قصف جبل غر في ناحية بلبله بالإضافة إلى مركز الناحية، ونتيجة القصف جرح مواطن من أهالي الناحية ".

وفي سياق متصل, ذكرت مصادر أهلية لـ وكالة الانباء (سانا) ان "رجلا في العقد التاسع من عمره من قرية سنارة قتل جراء اعتداء قوات النظام التركي بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة الثقيلة على القرية التابعة لناحية حديد غربي بلدة عفرين قرب الحدود التركي"ة.

ولفتت المصادر إلى أن" قصف قوات النظام التركي على بلدة بلبل وجبل غر في محيطها أقصى شمال منطقة عفرين تسبب بإصابة مدني بجروح من أهالي البلدة."

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الجاري، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

وألمحت تركيا بان عملية "غضن الزيتون" ستمتد لتشمل منبج وشرق نهر الفرات بالاضافة لادلب , في حين هددت قوات "قسد" برد مناسب في حال توسيع انقرة هجماتها شمال سوريا.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .