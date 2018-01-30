أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري, يوم الثلاثاء, أن الحديث عن إمكانية انعقاد مؤتمر "سوتشي2" سيتحدد بناء على نتائج الجولة الجارية.

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ونقلت وسائل اعلام عن انصاري قوله, في تصريح للصحفيين, "لم نتكلم الآن عن "سوتشي 2" و"سوتشي 3"، بناء على اتفاقات المؤتمر الحالي والتوافق الموجود بين الجهات السورية المشاركة، والدول الضامنة، سوف نقرر في المستقبل، هل ستكون مؤتمرات أخرى أم لا".

واعتبر انصاري ان ان " سوتشي ليس بديلاً عن جنيف بل هو تماماً كما أستانا لاستكمال الجهود ونعمل على أن يكون بناءً".

وبحث مساعد وزير الخارجية الايراني حسين جابري انصاري، في وقت سابق مع مندوب الصين في الشأن السوري، شيه شياو يوان، على هامش مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بروسيا، آخر التطورات على الساحة السورية.

وانطلقت أعمال مؤتمر "الحوار الوطني السوري " في مدينة سوتشي الروسية بمشاركة نحو 1500 شخص , بعد تاخير نتيجة عراقيل وخلافات بين بعض الوفود المشاركة.

ورفضت جهات سورية معارضة على رأسها "هيئة التفاوض" حضور مؤتمر سوتشي, فضلا عن فصائل مسلحة, والتي اعلنت عدم مشاركتها هذا المؤتمر, كما قاطعت المؤتمر كل من باريس ولندن وواشنطن.

وتستضيف روسيا، حليفة النظام السوري، المؤتمر الذي يطلق عليه اسم (مؤتمر الحوار الوطني السوري) في منتجع سوتشي , والذي تأمل أن يطلق إشارة البدء لمفاوضات حول وضع دستور جديد لسوريا .