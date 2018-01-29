اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, يوم الاثنين, ان مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في سوتشي, برعاية روسيا, سيسهم في "قسط مهم من عملية جنيف التفاوضية السلمية".

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جاء ذلك على لسان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وأجرى خبراء من الأمم المتحدة اجروا , في وقت سابق اليوم, مشاورات مع الوفد الروسي, عشية انطلاق مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في مدينة سوتشي.

ووصل المبعوث الدولي الخاص إلى الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا، إلى سوتشي يوم الأحد، برفقة فريقه المكون من 18 شخصا.

ورفضت جهات سورية معارضة على رأسها "هيئة التفاوض" حضور مؤتمر سوتشي, فضلا عن فصائل مسلحة, والتي اعلنت عدم مشاركتها هذا المؤتمر.

وتمت دعوة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة فضلا عن مصر والعراق ولبنان والأردن وكازاخستان والسعودية لحضور المؤتمر بصفة مراقبين إضافة إلى روسيا وإيران وتركيا كبلدان ضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا, فيما اعلنت كل من باريس وواشنطن رفضهما حضور المؤتمر.

وكشفت وكالة سبوتينك الروسية في وقت سابق أن الجهات الإدارية لمؤتمر الحوار الوطني تتكون من 43 عضوا, لافتة إلى انه سيتم تشكيل 6 لجان ضمن المؤتمر منها لجنة دستورية.

ومن المقرر أن تتمحور المباحثات خلال المؤتمر حول موضوع تشكيل لجنة دستورية لبدء الإصلاح الدستوري في سوريا.