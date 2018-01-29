سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق, يوم الاثنين, ارتفاعاً, مقارنة بسعر امس, حيث وصل الى 467 ليرة سورية ..

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وذكرت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل إلى 470 ليرة للمبيع، و 467 ليرة للشراء.