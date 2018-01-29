|
|
|
الدولار في السوق السوداء يسجل ارتفاعاً ويصل إلى 467 ليرة
|
الاخبار الاقتصادية
|
سجل
سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق, يوم الاثنين, ارتفاعاً, مقارنة بسعر امس,
حيث وصل الى 467 ليرة سورية ..
|
لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة
اضـغـط هـنا
وذكرت صفحات
متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, أن سعر الدولار في
السوق السوداء بدمشق وصل إلى 470 ليرة للمبيع، و 467 ليرة للشراء.
وكان سعر
الدولار في السوق السوداء بدمشق وصل امس إلى 469 ليرة للمبيع، و 466 ليرة للشراء.
|
|
2018-01-29 19:09:00
|
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي: