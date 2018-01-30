لافروف وجاويش أوغلو يبحثان فعاليات مؤتمر سوتشي الاخبار المحلية شارك

أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو , يوم الثلاثاء, مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف, فعاليات مؤتمر "الحوار الوطني" في سوتشي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وذكر التلفزيون التركي الرسمي، أن "الوزيرين بحثا هاتفيا تطورات الوضع في سوريا وعملية عفرين وفعاليات مؤتمر سوتشي". وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت مؤخراً أن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث مع نظيره التركي التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. وينتظر اليوم عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية ، بحضور نحو 1500 شخص من كافة أطياف الشعب السوري. سيريانيوز

2018-01-30 07:05:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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