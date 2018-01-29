مواصلا انخفاضه.. غرام الذهب يسجل 17500 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب، يوم الاثنين، انخفاضه , حيث بلغ غرام الـ21 قيراط سعر 17500 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفي للصياغة وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17500 ليرة للمبيع، وبـ14500 ليرة للشراء. وحددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ15000 ليرة للمبيع، وبـ14900 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الذهب عيار 21 وصل يوم السبت الماضي الى ـ17600 ليرة للمبيع، وـ17500 ليرة للشراء. سيريانيوز

2018-01-29 19:02:51 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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