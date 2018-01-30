أعلنت رئاسة الأركان التركية, يوم الثلاثاء, عن مقتل 649 "إرهابيا", منذ بدء عملية "غصن الزيتون" العسكرية التي يشنها في منطقة عفرين بريف حلب, والتي بدأت منذ 20 الشهر الجاري

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وأوضحت الاركان التركية, في بيان لها, نشرته وكالة (الاناضول), ان "المقاتلات التركية دمّرت 3 أهداف عسكرية، ضمنها مستودع أسلحة وتحصينات لإرهابيي "ب ي د / بي كا كا" و"داعش"، خلال غاراتها اليوم".

ولفت البيان إلى" مقتل 33 إرهابيا الليلة الماضية وفق المعلومات الواردة من المنطقة، ليرتفع بذلك إجمالي الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية بالتعاون مع الجيش السوري الحر إلى 649 إرهابيا".

وشدد البيان على أن "العملية تستهدف الإرهابيين فقط، والمخابئ والمواقع العسكرية، والأسلحة والمعدات التابعة لهم"، مشددا على "اهمية الحفاظ على أرواح المدنيين والممتلكات العامة".

وكان الجيش التركي اعلن, يوم الاثنين, عن مقتل 597 "إرهابيا", منذ بدء عملية "غصن الزيتون" العسكرية التي يشنها في منطقة عفرين بريف حلب.

وتتواصل عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د" ، في عفرين , الامر الذي اوقع قتلى في صفوف الجيش التركي والمقاتلين الاكراد.

وألمحت تركيا بان عملية "غضن الزيتون" ستمتد لتشمل منبج وشرق نهر الفرات بالاضافة لادلب , في حين هددت قوات "قسد" برد مناسب في حال توسيع انقرة هجماتها شمال سوريا.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .