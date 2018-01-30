سقط قتلى وجرحى, يوم الثلاثاء, جراء قصف جوي استهدف سوق شعبي في مدينة أريحا بريف ادلب.

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وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قصف جوي طال سوق الهال في مدينة اريحا بريف ادلب, مااسفر عن سقوط ضحايا.

ونشرت المصادر صورا تظهر حجم الاضرار المادية نتيجة القصف, كما تداولوا مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى بعد القصف الجوي على المدينة.

وكانت مصادر معارضة تحدت امس عن سقوط ضحايا جراء قصف طال سوق الخضار واحد المشافي في مدينة سراقب بريف ادلب الشرقي.

ويأتي ذلك في وقت تشن القوات النظامية عمليات عسكرية ضد الفصائل المعارضة في جنوب ادلب, حيث تمكنت امس من استعادة السيطرة على عدة قرى وبلدات اهما بلدة ابو الضهور. ومطار أبو الضهور العسكري .

وتخضع ادلب القريبة من الحدود التركية هي تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في منتصف أيلول الماضي, لاتفاق حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وهي الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 أشهر قابل للتمديد .