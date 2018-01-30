قررت مديرية التربية في محافظة إدلب تعليق الدوام الرسمي في المدارس لمدة يومين اعتبارا من امس بسبب حملة القصف على المحافظة.

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واشارت مديرية التربية في ادلب, بحسب ماذكره "الائتلاف الوطني" عبر صفحته على (تويتر), الى انه " اعتباراً من يوم أمس تم تعليق الدوام الرسمي لمدة يومين في ثلاثة مجمعات تربوية بثلاث مدن في المحافظة نتيجة القصف الجوي المستمر ".

وتشهد عدة مناطق بريف ادلب تصعيد عسكري في الفترة الاخيرة, اسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين, فيما تحدثت مصادر معارضة ان حملة القصف تستهدف مواقع مدنية كالمشافي والاسواق الشعبية.

وتخضع ادلب القريبة من الحدود التركية هي تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في منتصف أيلول الماضي, لاتفاق حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وهي الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 أشهر قابل للتمديد .