أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون, يوم الاثنين,. ان هناك مناطق آمنة داخل سوريا يمكن للاجئين في لبنان العودة إليها.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وسائل اعلام عن عون قوله, في مؤتمر صحافي جمعه ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في بيروت, إن " لبنان لم ينجح في إقناع المجتمع الدولي بمساعدته في ملف اللاجئين".

وأضاف عون " يمكن تخطي المشاكل الناتجة عن استضافة النازحين بالإرادة الوطنية".

وسبق أن شدد عون في عدة مناسبات على ضرورة تنظيم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لاسيما أن مناطقهم باتت آمنة", كما رفض فكرة توطين اللاجئين, ردا على فكرة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصلت أزمة اللاجئين السوريين في لبنان إلى الذروة , وسط انقسامات حيال هذه الملف, حيث يشدد مسؤولون في حزب الله على أن الموضوع يجب بحثه مع النظام السوري وإجراء التفاوض معه بخصوص مسألة عودة النازحين, في رفض الحريري التعامل مع أي جهة بشأن عودتهم , باستثناء الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

لكن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أعلنت أنها لا تعتبر الظروف في سوريا ملائمة لعودة آمنة للاجئين.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في كانون الأول 2017، أن عدد النازحين السوريين في لبنان أصبح أقل من مليون شخص، للمرة الأولى منذ عام 2014.