أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الثلاثاء, ان الظروف أصبحت ملائمة لإنهاء الأزمة السورية ولإقامة الحوار السوري الشامل.

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واشار لافروف, في كلمة له, خلال افتتاح مؤتمر سوتشي, الى ان "الشعب السوري وحده من يقرر مصيره بنفسه".

واكد لافروف على ان طوروسيا تبذل ما بوسعها لدعم السيادة الوطنية السورية واقامة السلام في سوريا".

وعن مؤتمر سوتشي, اعتبر لافروف ان " المؤتمر من شأنه أن يوحّد بين جميع أبناء الشعب السوري".

وانطلقت أعمال مؤتمر "الحوار الوطني السوري " في مدينة سوتشي الروسية بمشاركة نحو 1500 شخص , رغم مقاطعته من قبل جهات سورية معارضة وعدد من الدول الغربية.

وتواردت أنباء, في وقت سابق يوم الثلاثاء, عن حدوث عراقيل وخلافات بين الوفود المشاركة والتي ادت بدورها الى تاخير انعقاد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في مدينة سوتشي.

وبحسب اللجنة المنظمة للمؤتمر , فان 1511 شخصاً من سوريا وجنيف والقاهرة وموسكو وأنقرة إلى سوتشي وصلوا للمشاركة في مؤتمر الحوار، بينهم 107 من المعارضة السورية في الخارج.

ورفضت جهات سورية معارضة على رأسها "هيئة التفاوض" حضور مؤتمر سوتشي, فضلا عن فصائل مسلحة, والتي اعلنت عدم مشاركتها هذا المؤتمر, كما قاطعت المؤتمر كل من باريس ولندن وواشنطن.

ومن المقرر أن تتمحور المباحثات خلال المؤتمر حول موضوع تشكيل لجنة دستورية لبدء الإصلاح الدستوري في سوريا.