أعلن الجيش التركي, يوم الاثنين, عن مقتل 597 "إرهابيا", منذ بدء عملية "غصن الزيتون" العسكرية التي يشنها في منطقة عفرين بريف حلب, والتي بدأت منذ اكثر من اسبوع.

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وأوضحت رئاسة الأركان, في بيان, نشرته وكالة (الأناضول), ان "المقاتلات التركية دمرت خلال غاراتها الليلة الماضية، 44 هدفا عسكريا شملت أوكار ومخابئ ومستودعات ذخيرة ومرابض أسلحة، لتنظيمات "ب ي د/ي ب ك" و"بي كا كا" و "داعش" في إطار عملية "غصن الزيتون.

ولفت البيان إلى "تحييد 40 إرهابيا الليلة الماضية وفق المعلومات الواردة من المنطقة، ليرتفع بذلك اجمالي الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية بالتعاون مع "الجيش الحر" إلى 597 إرهابيا".

وكانت رئاسة الأركان التركية اعلنت، مساء الأحد، أن 557 "إرهابياً" من تنظيمات كردية، تم تحييدهم اثر عملية "غصن الزيتون" التي بدأت قبل نحو أسبوع.

وتتواصل عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د" ، في عفرين , الامر الذي اوقع قتلى في صفوف الجيش التركي والمقاتلين الاكراد.

وألمحت تركيا بان عملية "غضن الزيتون" ستمتد لتشمل منبج وشرق نهر الفرات بالاضافة لادلب , في حين هددت قوات "قسد" برد مناسب في حال توسيع انقرة هجماتها شمال سوريا.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .