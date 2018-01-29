توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو, يوم الاثنين, لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول المخاوف الإسرائيلية من أي اتساع للوجود العسكري الإيراني في سوريا.

وذكرت وكالة (رويترز) أن نتنياهو ,قال قبل أن يركب طائرة لبدء زيارته التي من المقرر ألا تستغرق سوى ساعات "سأبحث مع الرئيس بوتين سعي إيران الحثيث لتكريس وجود عسكري لها في سوريا وهو ما نعارضه بشدة ونتخذ إجراءات لمنعه ".

وأضاف نتنياهو دون الخوض في تفاصيل أنه وبوتين "يجتمعان بشكل دوري لضمان التنسيق العسكري بين قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات الروسية في سوريا ".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه يعتزم كذلك "بحث جهود إيران لتحويل لبنان إلى موقع ضخم للصواريخ، موقع للصواريخ الموجهة ضد دولة إسرائيل وهو ما لن نتهاون معه ".

وتعارض اسرائيل مرارا الوجود العسكري الإيراني في سوريا, باعتبار ذلك يشكل خطر عليها, بحسب وصفها, متهمة إياها ببناء مواقع لإنتاج صواريخ موجهة بدقة في سوريا بهدف استخدامها ضد إسرائيل, الأمر الذي نفته طهران.

كما أن إسرائيل قصفت منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، مرات عديدة أهدافاً سورية أو أخرى لـ"حزب الله" أو قوات ايرانية في سوريا, وسط تهديد من قبل مسؤولين إسرائيليين باستهداف كل من يحاول مهاجمة إسرائيل أو تهديد أمنها.

وكانت القوات الجوية الإسرائيلية ذكرت العام الماضي أنها قصفت نحو مئة مرة ما تشتبه أنها شحنات سلاح متجهة إلى جماعة "حزب الله" اللبنانية حليفة إيران.

وتعتبر كل من روسيا وإيران أبرز داعمي النظام السوري، حيث تدعم طهران الجيش السوري في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام ، في حين تقود روسيا عملية عسكرية في سوريا منذ 2015 وتنفذ ضربات جوية ضد مواقع تنظيمات إرهابية، ما ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح النظامي.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى موسكو في وقت تستضيف فيه روسيا مؤتمر الحوار الوطني السوري في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود يومي الاثنين والثلاثاء , وتأمل أن يتمخض عن انطلاق محادثات لوضع مسودة دستور جديد لسوريا.