دعت وزارة الدفاع الروسية, يوم الاثنين, الحكومة السورية إلى مفاوضات مباشرة مع المعارضة و في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر عنها, نشرته وكالة (سبوتنيك) الروسية, أن انتهاكات نظام "وقف الأعمال القتالية" في ريف دمشق أصبحت تتسم بطابع فردي.

وأضاف البيان أن " مركز مصالحة أطراف النزاع يعمل بنشاط لتطبيع الأوضاع في ريف دمشق بالغوطة الشرقية, في الوقت الراهن، أصبحت انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية المثبتة تتسم بطابع فردي".

وتابع أنه "بهدف الإسراع بإجلاء المرضى، يدعو مركز المصالحة الروسي لإجراء مفاوضات مباشرة حول هذه المسألة مع ممثلي تشكيلات المعارضة المسلحة المتواجدين بالغوطة الشرقية".

وازدادت في الآونة الأخيرة حدة عمليات قصف الجيش النظامي على مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق, والتي تعاني من الحصار منذ سنوات, وسط ظروف إنسانية وصحية سيئة تعانيها المنطقة.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتوصلت الدول الضامنة خلال اجتماع استانا في منتصف أيلول الماضي, لاتفاق حول إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا وهي الغوطة الشرقية ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة, لمدة 6 أشهر قابل للتمديد .

سيريانيوز