أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم الاثنين, ان قوات بلاده لا تنوي البقاء في سوريا لفترة طويلة, مشيرا إلى انه سيتم تسليم عفرين للسوريين بعد استعادتها من "الإرهابيين".

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالة (الاناضول) عن اوغلو قوله, خلال اجتماع للمخاتير بولاية أنطاليا، "هناك من يسعى لتحقيق أهداف أخرى في سوريا، ويسعى للبقاء هنا لفترة طويلة"، مضيفا أنه "لا يوجد من يدعم وحدة أراضي سوريا مثل أنقرة".

وياتي ذلك عقب ساعات على اعلان نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، انه لا يمكن تحديد موعد لانتهاء العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في مقاطعة عفرين ، مؤكداً أن القوات ستنسحب فور انتهاء العمليات, وذلك بعد ايام على تصريحات تركيا اشارت الى امتداد العملية الى منبج

ويواصل الجيش التركي, لليوم العاشر على التوالي, عملياته العسكرية ضد القوات القوات الكردية في عفرين بريف حلب ضد المقاتلين الأكراد, وسط اندلاع معارك,وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون".

وألمحت تركيا بان عملية "غضن الزيتون" ستمتد لتشمل منبج وشرق نهر الفرات بالاضافة لادلب , في حين هددت قوات "قسد" برد مناسب في حال توسيع انقرة هجماتها شمال سوريا.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .