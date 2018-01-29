أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد), يوم الاثنين, عن إسقاط طائرة تركية بدون طيار في منطقة عفرين بريف حلب, والتي تشهد عمليات عسكرية تشنها القوات التركية ضد القوات الكردية منذ 20 الشهر الجاري.

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وجاء في بيان مقتضب، نشره المركز الإعلامية لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، على موقعه: "قواتنا أسقطت طائرة استطلاع تركية من نوع (درون) في ناحية بلبلة"

ولم ينشر المركز الإعلامي مزيدا من التفاصيل، كما لم تصدر حتى اللحظة أي تعليقات رسمية عن الجانب التركي.

وسبق ان اعلنت وسائل اعلام كردية منذ ايام عن إسقاط طائرة تركية في عفرين, الامر الذي نفته السلطات التركية.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 الشهر الجاري، أطلق عليها عملية "غصن الزيتون"، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" في عفرين, الامر الذي اوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي والقوات الكردية.

ومن المرجح ان تمتد عملية "غصن الزيتون" لتشمل منبج وشرق نهر الفرات بالاضافة لادلب , بحسب التصريحات التركية, في حين هددت قوات "قسد" برد مناسب في حال توسيع انقرة هجماتها شمال سوريا.

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .