أرسلت السلطات التركية, يوم الاثنين, تعزيزات عسكرية الى منطقة اعزاز بريف حلب على الحدود مع تركيا, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون", والتي تشنها القوات التركية منذ اكثر من اسبوع ضد القوات الكردية.

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وذكرت وكالة انباء (الأناضول) ان "تعزيزات مكونة من عربات عسكرية عبرت بوابة "أونجو بينار" الحدودية من ولاية كليس التركية إلى منطقة "أعزاز" .

وتضمنت التعزيزات، وفقا للوكالة، "ناقلات جنود مدرعة، وعربات "كيربي" العسكرية المضادة للألغام، رافقتها رافعات وآلات عمل، وشاحنات محملة بساريات أعلام".

وتأتي التعزيزات ضمن عملية "غصن الزيتون" التي يقوم بها الجيش التركي لتطهير منطقة عفرين شمال غربي سوريا من مسلحي تنظيمي "داعش" و"ب ي د/ بي كا كا" .

ومن المرجح ان تمتد عملية "غصن الزيتون" لتشمل منبج وشرق نهر الفرات بالاضافة لادلب , بحسب التصريحات التركية, في حين هددت قوات "قسد" برد مناسب في حال توسيع انقرة هجماتها شمال سوريا.

يشار الى ان الجيش التركي بدأ مؤخرا إقامة نقاط مراقبة وعمليات استطلاعية في إدلب، في اطار اتفاقات استانا، كما أرسل مزيد من التعزيزات العسكرية الى الحدود مع ادلب, في حين عارضت الحكومة السورية التوغل التركي, وطالبت بخروجهم "دون شروط", واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي".