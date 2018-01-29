قالت وكالة إنترفاكس الروسية يوم الاثنين نقلا عن وثائق رسمية إن ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا سيرأس لجنة دستورية جديدة ستتشكل خلال مؤتمر للسلام في روسيا هذا الأسبوع.

وكشفت وكالة سبوتينك الروسية في وقت سابق ان الجهات الادارية لمؤتمر الحوار الوطني تتكون من 43 عضوا, لافتة الى انه سيتم تشكيل 6 لجان ضمن المؤتمر منها لجنة دستورية.

ومن المقرر أن تتمحور المباحثات خلال المؤتمر حول موضوع تشكيل لجنة دستورية لبدء الإصلاح الدستوري في سوريا.

وتستضيف روسيا مؤتمر الحوار الوطني السوري في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود يومي الاثنين والثلاثاء وتأمل أن يتمخض عن انطلاق محادثات لوضع مسودة دستور جديد لسوريا.

سيريانيوز