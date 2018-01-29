. وقال بيسكوف للصحفيين "… مؤتمر سوتشي يمثل خطوة مهمة على طريق التسوية السورية".

وأضاف بيسكوف "وحقيقة أن بعض ممثلي العملية التي تجري الآن في سوريا لم يشاركوا، لا يمكن أن يحبطوا هذا المؤتمر، وقلنا، لا يمكن أن تقوض كثيرا أهمية هذا المؤتمر", مشددا على أن "الجميع يدرك عدم حدوث تقدم فوري في التسوية السياسية من مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي… هناك حاجة للعمل المضني".

واعلنت الهيئة العليا للتفاوض السبت انها لن تشارك في محادثات سوتشي.

وتستضيف مدينة سوتشي الساحلية الروسية، على مدار يومين، مؤتمر الحوار الوطني لسوريا، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 1600 مشارك.