أعلنت الولايات المتحدة الاثنين انها لا تخطط لسحب قواتها المتمركزة قرب مدينة منبج بشمال سوريا رغم تحذيرات من تركيا لنقلهم فورا.

ونقلت محطة (سي.إن.إن) الإخبارية عن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل قوله إن الولايات المتحدة لا تخطط لسحب قواتها المتمركزة قرب مدينة منبج بشمال سوريا رغم تحذيرات من تركيا لنقلهم فورا.

واشار فوتيل إلى ان سحب القوات الأمريكية من منبج ”ليس أمرا نفكر فيه“.

قال وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو اليوم السبت إن على الولايات المتحدة الانسحاب من منطقة منبج بشمال سوريا فورا.

قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، الاثنين إنه لا يمكن تحديد موعد لانتهاء العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية في مقاطعة عفرين ، مؤكداً أن القوات ستنسحب فور انتهاء العمليات, وذلك بعد ايام على تصريحات تركيا اشارت الى امتداد العملية الى منبج

وتتواصل عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د" ، في عفرين , الامر الذي اوقع قتلى في صفوف الجيش التركي والمقاتلين الاكراد.

سيريانيوز