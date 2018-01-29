كشفت وكالة سبوتينك الروسية الاثنين ان الجهات الادارية لمؤتمر الحوار الوطني تتكون من 43 عضوا, لافتة الى انه سيتم تشكيل 6 لجان ضمن المؤتمر.

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واشارت الوكالة بناءا على الوثائق التي حصلت عليها, الى اللجان التي ستشكل في المؤتمر وهي اللجنة التنظيمية، اللجنة الرئاسية، لجنة التفويض، اللجنة الدستورية، اللجنة العليا، ولجنة فرز التصويت.

وتعتبر اللجنة الدستورية من أهم اللجان ضمن المؤتمر، حيث من المخطط أن تضم 4 أعضاء، بينهم عضوان في مجلس الشعب، أحمد الكزبري، وأشواق عباس, كما تتكون اللجنة التنظيمية من 8 أعضاء، ومن المخطط أن تشمل اللجنة العليا 14عضوا بحسب الوكالة.

ومن المقرر أن تتمحور المباحثات خلال المؤتمر حول موضوع تشكيل لجنة دستورية لبدء الإصلاح الدستوري في سوريا.

وتستضيف الآن مدينة سوتشي الساحلية الروسية، على مدار يومين، مؤتمر الحوار الوطني لسوريا، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 1600 مشارك.