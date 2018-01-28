ميلان يواصل صحوته القوية بفوز ثمين أمام لاتسيو والثالث توالياً في الكالشيو اخبار الرياضة شارك

واصل ميلان صحوته وحقق فوزه الثالث على التوالي بتغلبه على لاتسيو 2-1 الاحد في المرحلة الثانية والعشرين الدوري الايطالي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وبكر ميلان بالتسجيل عبر باتريك كوتروني في الدقيقة 15 من مسافة قريبة اثر تمريرة من الدولي التركي هاكان جالهان اوغلو، ورد لاتسيو بعد 5 دقائق بواسطة المونتينيغري ادم ماروسيتش بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة اكسنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس جانلويجي دوناروما.



ومنح جاكومو بونافنتورا الفوز لميلان بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من دافيدي كالابريا (44).



وبقي لاتسيو ثالثا برصيد 46 نقطة مقابل 34 نقطة لميلان الذي ارتقى الى المركز السابع. سيريانيوز 2018-01-28 19:51:29 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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