قلب برشلونة المتصدر الطاولة على ضيفه ديبورتيفو ألافيس وحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 الأحد على ملعب "كامب نو" في الجولة الحادية والعشرين للدوري الإسباني.

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وبكر السويدي غيديتي بمنح التقدم لألافيس في الدقيقة 21، لكن برشلونة عاد في الشوط الثاني وتمكن من تحقيق الفوز بفضل ثنائية سواريز (72) وميسي (84 من ركلة حرة مباشرة).



وعزز برشلونة مركزه في صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة بفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد الثاني، و17 نقطة عن فالنسيا الثالث، و19 نقطة عن ريال مدريد الرابع.



ونجح ألافيس في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 23 عن طريق جون جيديتي الذي استغل تمريرة في عمق الدفاع وتسلم الكرة وسدد في مرمى تير شتيجن.



كاد ألافيس أن يسجل مرة آخرى لولا تألق شتيجن قبل أن تتحول دفة المباراة تماماً لصالح برشلونة وأهدر ليونيل ميسي فرصة قريبة بتسديدة مرت بجوار القائم ببضع سنتميترات، وفرصة آخرى من كوتينيو وأضاع سواريز محاولة فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بتقدم ألافيس.



في ظل أداء هجومي ضاغط من برشلونة منذ الدقائق الأولى بالشوط الثاني، نجح لويس سواريز في الدقيقة 72 في تسجيل هدف التعادل عن طريق كرة عرضية حولها المهاجم الأوروجوياني بتسديدة في المرمى بعد عناء من جانب هجوم برشلونة .



واستمرت محاولات برشلونة مع تراجع وإحباط للاعبي ألافيس، وتسلم باكو ألكاسير ألكاسير الكرة وسقط على حدود منطقة الجزاء ليسدد ميسي في المرمى ويتقدم لصالح برشلونة في الدقيقة 84.