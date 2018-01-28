لقي 7 من عناصر الشرطة الكولومبية حتفهم وأصيب العشرات ، جراء 3 تفجيرات استهدفت مراكز الشرطة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وذكرت وسائل إعلام كولومبية أن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم في محيط مركز للشرطة في مدينة سانتا روسا ديل سور شمال البلاد ما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وإصابة ثالث ".

وسبق الحادثة، وقوع تفجيرين مماثلين في مدينة بارانكيليا استهدفا مركزي شرطة يوم السبت وصباح الأحد، وأسفرا عن مقتل 5 من عناصر الشرطة على الأقل وإصابة 41 آخرين.

وأعلن النائب العام الكولومبي نيستور مارتينيز أن "الشرطة اعتقلت رجلا، ووجهت له تهمة القتل العمد والإرهاب واستخدام المواد المتفجرة".

فيما أعلنت الشرطة مكافأة مالية كبيرة لمن يقدم معلومات عن المهاجمين.

واتهمت السلطات مهربي مخدرات بالوقوف وراء الهجمات وذلك على خلفية العمليات الأخيرة ضدهم.

وتعاني كولومبيا من عدد هائل من العصابات التي تنشط في أنحاء واسعة من المناطق الريفية وفي المدن الرئيسية. ويعمل كثير من هذه العصابات في إنتاج وتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وكولومبيا هي المنتح الأول للكوكايين في العالم. وتقول الأمم المتحدة إن انتاجها من هذه المادة بلغ 866 طنًا في 2016.

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