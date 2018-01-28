أعلنت الإدارة الذاتية الكردية بشمال سوريا, يوم الاحد, رفضها حضور مؤتمر الحوار السوري , المقرر انطلاقه غدا في مدينة سوتشي بروسيا, بسبب عملية عفرين, والتي تشنها القوات التركية منذ ايام.

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واوضحت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفدرالية شمال سوريا فوزة اليوسف, في حديث إلى وكالة "فرانس برس" أن "أكراد شمال سوريا سبق أن حذروا من عدم حضورهم المؤتمر إذا استمرت العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين".

واتهمت القيادية روسيا وتركيا، وهما دولتان ضامنتان في مؤتمر سوتشي، بما وصفته "الاتفاق على عفرين"، مضيفة أن لجوء الدول الضامنة إلى الخيارات العسكرية "يتناقض مع مبدأ الحوار السياسي".

وكان رئيس "حركة المجتمع الديمقراطي" الكردي آلدار خليل قال في وقت سابق ان روسيا "غدرت بالأكراد وتركت سماء منطقة عفرين مسرحاً لطائرات تركيا"، مشيرا الى ان "النظام السوري لن يتحرك بل ينتظر سقوط عفرين بيد الأتراك".

وسبق ان دعت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، للتعبئة الجماهيرية وحمل السلاح للدفاع عن منطقة عفرين بريف حلب ضد العمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي.

وتتواصل عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د" ، في عفرين , الامر الذي اوقع قتلى في صفوف الجيش التركي والمقاتلين الاكراد.

وتتواصل عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د" ، في عفرين , الامر الذي اوقع قتلى في صفوف الجيش التركي والمقاتلين الاكراد.

وألمحت تركيا بان عملية "غضن الزيتون" ستمتد لتشمل منبج وشرق نهر الفرات بالاضافة لادلب , في حين هددت قوات "قسد" برد مناسب في حال توسيع انقرة هجماتها شمال سوريا.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .

وتضم الإدارة الفدرالية الكردية شمال سوريا ثلاثة أقاليم وفيها ست مقاطعات، وهي إقليم الفرات (مقاطعتا كوباني وتل أبيض)، وإقليم الجزيرة (مقاطعتا القامشلي والحسكة) وإقليم عفرين (مدينة عفرين ومنطقة الشهباء).