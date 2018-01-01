أصيب 4 مدنيين, يوم الأحد, جراء سقوط عدة قذائف متفجرة على قرية جبورين في شمال مدينة حمص.

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وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن "أكثر من 40 قذيفة سقطت على قرية جبورين ماتسبب بإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية بعدد من منازل الأهالي والممتلكات العامة والخاصة".

وكانت امرأة لقيت حتفها في وقت سابق من كانون الثاني الجاري, جراء سقوط قذائف متفجرة على قرية جبورين و بالإضافة إلى أضرار بممتلكات الأهالي وذلك في خرق لاتفاق منطقة تخفيف التوتر.

ويشار إلى انه تم التوصل إلى اتفاق منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حمص مطلع آب الماضي تم خرقها مرات عدة.

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