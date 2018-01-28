نابولي يستعيد الصدارة.. وانتر ميلان يواصل التعثر بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

استعاد نابولي صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم من يوفنتوس بفوزه الكبير على ضيفه بولونيا 3-1 الاحد في المرحلة الثانية والعشرين.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وواصل انتر ميلان نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه المتواضع سبال الصاعد حديثا الى دوري الاضواء 1-1.



في المباراة الاولى على ملعب "سان باولو" ، عاد نابولي الى قمة الدوري الايطالي بعد اقل من 24 ساعة على اعتلائها مؤقتا من طرف يوفنتوس حامل اللقب في الاعوام الستة الاخيرة والفائز على مضيفه كييفو فيرونا 2-صفر مساء السبت في افتتاح المرحلة.



وحقق نابولي الساعي الى لقبه الثالث في تاريخه والاول منذ عام 1990 عندما كان يقوده النجم الارجنتيني دييغو مارادونا، فوزه السادس تواليا والثامن عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 57 نقطة بفارق نقطة واحدة امام يوفنتوس.



وفي المباراة الثانية، كان انتر في طريقه الى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه منذ فوزه الساحق على ضيفه كييفو فيرونا في الثالث من كانون الاول الماضي، عندما تقدم بهدف من النيران الصديقة سجله المدافع فرانشيسكو فيكاري بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48.



لكن سبال الذي يصارع من أجل البقاء في دوري الدرجة الاولى ادرك التعادل عبر المهاجم المعار من اتالانتا برغامو، ألبرتو بالوسكي، في الدقيقة الاخيرة من الوقت الاصلي.



وهو التعادل الرابع على التوالي لانتر ميلان والخامس في مبارياته السبع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فبقي في المركز الرابع برصيد 44 نقطة بفارق 13 نقطة خلف نابولي المتصدر.



ومني فيورنتينا بخسارة مفاجئة ومذلة امام ضيفه هيلاس فيرونا صاحب المركز التاسع عشر قبل الاخير 1-4، وانتزع اودينيزي فوزا ثمينا من مضيفه جنوى بهدف وحيد، فيما تعادل كروتوني 1-1 مع كالياري . سيريانيوز 2018-01-28 18:04:26 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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