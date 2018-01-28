مانشستر سيتي متصدر الدوري يتخطى كارديف بثنائية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي الكاس اخبار الرياضة شارك

لم يجد مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز كبير عناء في تخطي مستضيفه الويلزي كارديف سيتي فغلبه 2-0 في الدور 32 من كأس إنكلترا .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا أنهى مانشستر سيتي مباراته من شوطها الأول حين سجل ثنائية، عبر البلجيكي كيفين دي بروين من ركلة حرة مباشرة نفذها بذكاء من تحت الجدار الدفاعي 8، ثم ألحقه رحيم ستيرلينغ بالثاني برأسية مقتنة في الدقيقة 37، بعدما استغل كرة البرتغالي بيرناردو سيلفا المرفوعة.



وبلغ مانشستر سيتي المباراة النهائية من كأس الرابطة إذ سيواجه أرسنال نهاية شهر شباط/ فبراير القادم.



وفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا يتصدر جدول البريميرليغ بجدارة واستحقاق بفارق 12 نقطة. سيريانيوز 2018-01-28 18:28:48 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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