يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم غد الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين بشأن سوريا، وذلك خلال زيارته إلى موسكو .

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وقال نتنياهو أثناء اجتماعه الأسبوعي مع أعضاء الحكومة يوم الأحد، "غدا سألتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسأبحث معه التطورات في الشرق الأوسط وتعزيز التنسيق بين جيش الدفاع الإسرائيلي والقوات المسلحة الروسية حول سوريا، إضافة إلى قضايا أخرى ذات أهمية بالنسبة لأمن إسرائيل".

وكان الكرملين أفاد، الجمعة الماضي، بأن بوتين سيبحث الوضع في سوريا مع نتنياهو أثناء زيارة عمل قصيرة سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى موسكو، في الـ29 كانون الثاني.

والتقى بوتين ونتنياهو آخر مرة في مدينة سوتشي الروسية في آب المنصرم.

وتزعم إسرائيل أنها لا تدعم طرفا دون آخر في النزاع السوري، كما أنها لا تشارك في محادثات حول التسوية في سوريا، مع ذلك تنفذ غارات منتظمة على مناطق من سوريا، بما في ذلك غارات تستهدف منع نقل أسلحة مطورة لـ"حزب الله" اللبناني.

يشار الى ان روسيا واسرائيل وضعتا في خريف 2015، آلية مشتركة لمنع وقوع حوادث بين العسكريين الروس والإسرائيليين في سوريا، مع إنشاء أركان الجيش الإسرائيلي مركز تنسيق بهذا الغرض.

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