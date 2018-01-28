أحرز السويسري روجيه فيدرر لقبه العشرين في البطولات الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الكرواتي مارين سيليتش 6-2، 6-7 (5-7)، 6-3، 3-6 و6-1 في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة .

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وبعد مباراة ماراتونية استمرت أكثر من ثلاث ساعات، تمكن السويسري المخضرم (36 عاماً) المصنف ثانياً عالمياً، من الاحتفاظ بلقبه في أولى البطولات الكبرى للموسم، وعادل الرقم القياسي لعدد مرات إحراز بطولة أستراليا بالتتويج بلقبها للمرة السادسة.



وكان فيدرر يخوض النهائي الثلاثين له في الغراند سلام، وتمكّن بهذا الفوز من معادلة رقم الصربي نوفاك دجوكوفيتش والأسترالي روي إيمرسون لعدد الألقاب على ملاعب ملبورن، علماً أنّ إيمرسون حقق هذا الرقم قبل بدء تطبيق نظام الاحتراف عام 1968.



وجدّد فيدرر فوزه على سيليتش المصنف سادساً عالمياً، في ثاني نهائي بطولة كبرى بينهما، بعدما قام بالأمر نفسه الصيف الماضي في بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث بطولات "الغراند سلام" لموسم كرة المضرب.



وفي المباراة التي أقيمت بعد إغلاق سقف ملعب رود لايفر مع بلوغ درجات الحرارة الليلية عتبة 38 درجة مئوية، بدأ فيدرر بقوة وحسم المجموعة الأولى في 24 دقيقة.

وبدت المجموعة الثانية متجهة إلى المصير نفسه، لاسيما بعد حصول فيدرر على فرصتين لكسر الإرسال الأول لسيليتش، لكنّ الكرواتي ثبت وبعد شوط فاصل و84 دقيقة، ضمن سيليتش المجموعة الثانية.



وبدت المنافسة متساوية إلى حد كبير في المجموعة الثالثة، إلى أن تمكن فيدرر من كسر إرسال سيليتش والتقدم 4-2، وحسم فيدرر المجموعة الثالثة في 29 دقيقة.



وفي المجموعة الرابعة، تمكن فيدرر أيضاً من كسر الإرسال الأول لسيليتش، إلاّ أنّ الأخير رد بكسر مماثل في الشوط السادس. وحسمها 6-3 وجرّ المباراة إلى مجموعة خامسة فاصلة.



وبات تصميم فيدرر على عدم إضاعة اللقب العشرين جلية في المجموعة الأخيرة، إذ حافظ على إرساله على رغم حصول سيليتش على فرصة لكسره، ورد في الشوط الثاني بكسر إرسال الكرواتي ليتقدم 2-صفر وفي الشوط اللاحق 3-صفر.



وبينما حافظ سيليتش على إرساله المقبل، تمكن فيدرر من الكسر مجدداً في الشوط السادس والتقدم 5-1، وفاز بإرساله ليتوج باللقب.