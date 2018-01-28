عزز أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الثاني بفوزه الصريح على لاس بالماس بثلاثية نظيفة الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

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ورفع أتلتيكو رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني متخلفاً بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يواجه ألافيس، لكنه ابتعد بفارق 6 نقاط عن فالنسيا الثالث الذي تعرض لسقوط مدو على أرضه أمام ريال مدريد الرابع 1-4 السبت.



وكان نجم المباراة بلا منازع مهاجم أتلتيكو مدريد الفرنسي أنطوان غريزمان الذي سجل هدفاً وأصاب القائم مرتين وصنع الهدف الثاني.



واستعاد أتلتيكو مدريد نغمة الفوز بعد صيام عن مبارياته الثلاث الأخيرة بينها خروجه من كأس إسبانيا بسقوطه ذهاباً وإياباً أمام إشبيلية 1-2 و1-3.



وحقق ليغانيس فوزا ثمينا على ضيفه إسبانيول 3-2 يعود "الفضل" فيه إلى مدافع إسبانيول ماريو هرموسو الذي سجل هدفين خطأ في مرمى فريقه.



وتابع ليغانيس انتعاشته بعد إنجازه التاريخي ببلوغ نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية على حساب ريال مدريد بالفوز عليه في عقر داره 2-1 إياباً، وعاد إلى سكة الانتصارات في الدوري بعد خسارة وتعادل.