قالت رئاسة الأركان التركية، مساء الأحد، إن 557 "إرهابياً" من تنظيمات كردية، تم تحييدهم اثر عملية "غصن الزيتون" التي بدأت قبل نحو أسبوع.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأوضحت رئاسة الأركان التركية، في بيان "قضت قواتنا المسلحة اليوم، في إطار عملية غصن الزيتون، على 73 إرهابيا.. ومنذ انطلاقها، حيّد 557 إرهابيا بشكل عام".

وأضاف البيان أن "الطائرات الحربية التركية دمرت، اليوم، 20 هدفا عسكريا منها مستودع أسلحة وتحصينات ومخابئ، حيث شاركت 13 مقاتلة في الغارات وعادات إلى مواقعها بسلام بعد تنفيذ مهماتها".

وأشار البيان إلى أن "جنديا تركيا أصيب بجروح طفيفة، وقتل عنصر من (الجيش الحر)، وأصيب آخر بجروح طفيفة، في معارك مع المسلحين الأكراد اليوم".

وأكدت رئاسة الأركان التركية أن "العملية تسير بحسب الخطة المرسومة ووفق القوانين الدولية ذات الصلة وفي إطار احترام وحدة الأراضي السورية"، وشددت على أن هذا الحراك العسكري يستهدف "الإرهابيين فقط، والمخابئ والمواقع العسكرية، والأسلحة والمعدات التابعة لهم"، لافتة إلى "إيلاء الاهتمام اللازم لأرواح المدنيين والممتلكات العامة".

وكانت الأركان التركية، قالت في وقت سابق من يوم الأحد، ان 484 ارهابياً تم تحييدهم في عملية "غصن الزيتون" شمال سوريا.

وتتواصل عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د" ، في عفرين , الامر الذي اوقع قتلى في صفوف الجيش التركي والمقاتلين الاكراد.

وألمحت تركيا بان عملية "غضن الزيتون" ستمتد لتشمل منبج وشرق نهر الفرات , وسط مطالبات لواشنطن بوقف دعمها لوحدات "حماية الشعب" الكردية, في حين هددت قوات "قسد" برد مناسب في حال توسيع انقرة هجماتها شمال سوريا.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وبرزت ردود أفعال دولية تركزت حول القلق من تداعيات شن العملية التركية, فيما عارضت واشنطن ذلك, داعية الى الحد منها, باعتبارها تعرقل جهود مكافحة "داعش" و تسهم في تأزم الوضع الإنساني في عدة مناطق.

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .

سيريانيوز