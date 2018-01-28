استغل البلجيكي ميتشي باتشواي غياب الإسباني ألفارو موراتا وسجل هدفين، ليقود تشيلسي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز، إلى فوز سهل بنتيجة 3-0 على نيوكاسل يونايتد الأحد، أهله إلى ثمن نهائي كأس إنكلترا.

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وخاض الفريق اللندني المباراة بأبرز لاعبيه يتقدمهم البلجيكي إدين هازار، وخرج بنتيجة تعوض بعض الشيء إخفاقه في بلوغ نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة



أما نيوكاسل الذي يشرف عليه مدرب تشيلسي سابقاً الإسباني رافايل بينيتز، فغاب بشكل كبير عن تقديم أداء جيد في المباراة، علماً أنه يعاني أيضاً في الدوري المحلي بعد بداية جيدة مطلع الموسم.



وافتتح باتشواي الذي أشارت تقارير صحافية إلى امكانية انتقاله الى ناد آخر في حال تمكن تشيلسي من التعاقد مع مهاجم آخر، التسجيل بعد هجمة جماعية شارك فيها الإسبانيان بيدرو وماركوس ألونسو وهازار، قبل أن يتابع باتشواي الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك (31).



وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، استغل باتشواي تمريرة متقنة من مواطنه هازار، فسددها قوية اصطدمت بمدافع نيوكاسل جمال لاسيل وانحرفت الى داخل الشباك.



وحسم ألونسو النتيجة بركلة حرة مباشرة بيسراه أسكنها الشباك (72).