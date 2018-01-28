واصل الجيش التركي و"الجيش الحر" تقدمه، مساء الأحد، وبسط سيطرته على قرية قسطل جندو قرب عفرين، في اطار معارك "غصن الزيتون" ضد القوات الكردية شمال سوريا.

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ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن مصادر في "الجيش الحر" لم تسمها، القول ان، "القوات التركية وقوات (الجيش الحر) هاجموا مقاتلي تنظيم (ب ي د/ بي كا كا) الذين انسحبوا من برصايا الى قسطل جندو".

وتابعت المصادر ان "تمكنا من السيطرة على القرية اثر الهجوم".

وتقع قرية قسطل جندو جنوب جبل برصايا الاسترتجي شرق مدينة عفرين ، والذي تمكنت قوات "غصن الزيتون" من السيطرة عليه في وقت سابق من يوم الأحد.

وتتواصل عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د" ، في عفرين , الامر الذي اوقع قتلى في صفوف الجيش التركي والمقاتلين الاكراد.

وألمحت تركيا بان عملية "غضن الزيتون" ستمتد لتشمل منبج وشرق نهر الفرات بالاضافة لادلب , في حين هددت قوات "قسد" برد مناسب في حال توسيع انقرة هجماتها شمال سوريا.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .