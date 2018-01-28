لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر، يوم الأحد، في حادث إطلاق نار غرب ولاية بنسلفانيا الأمريكية .

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ونقلت صحيفة "نيويورك دايلى نيوز" الأمريكية على موقعها الالكتروني عن شرطة الولاية قولها إن "خمسة أشخاص قتلوا في حادث إطلاق نار على مغسلة سيارات في بلدة ملكروفت الواقعة على بعد 50 ميلا جنوب شرق بيتسبرج جنوب غرب ولاية بنسلفانيا شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت الشرطة أن "القتلى 3 رجال وامرأتان، 4 منهم قتلوا في موقع الحادث، بينما لقي الأخير مصرعه بعد نقله إلى إحدى المستشفيات".

ولم تعلن السلطات ما إذا كان منفذ العملية من بين الضحايا، كما لم تكشف عن أي دوافع وراء الحادث.

وشهدت عدة ولايات أمريكية العام الماضي حوادث اطلاق نار أسفرت عن سقوط ضحايا، كان اسوأها حادث اطلاق نار عشوائي بتاريخ 2 تشرين الأول 2017، تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) خلال حفل موسيقي في مدينة لاس فيغاس، والذي انتهى بمقتل نحو 58 شخصاً واصابة 500 اخرين.