أعلن "تيار الغد السوري" المعارض، يوم الأحد، عزمه المشاركة في مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي تستضيفه مدينة سوتشي الروسية يومي 29 و30 الشهر الحالي.

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وقال المكتب السياسي لـ"تيار الغد" التي يترأسه أحمد الجربا، في بيان إنه "قرر تشجيع أعضاء التيار الذين قدمت لهم الدعوة لحضور المؤتمر من أجل تحقيق التمثيل السياسي المعبر عن إرادة السوريين في إنهاء الحرب والانتقال السياسي الديمقراطي في البلاد".

ولفت البيان الى أنه يلحظ "مشاعر الكثير من السوريين الذين لا يوافقون على هذا المؤتمر، ويحترم هذه المشاعر والآراء احتراما عميقا".

وأعرب البيان عن قناعة التيار "بأن قضية حرية وكرامة السوريين هي قضية عادلة وتستحق الدفاع عنها في كافة المحافل الدولية، وبالتالي فإنه من واجب التيار وبقية أطياف المعارضة السورية عدم العزوف عن التمثيل السياسي في تلك المحافل، خصوصا أن جميع أطياف المعارضة السورية قد وافقت على الحل السياسي بحسب قرار مجلس الأمن 2254، واستبعدت وجود حل عسكري للصراع".

واكد البيان انه "من خلال مشاركة التيار في المؤتمر واللجان المنبثقة عنه، فهو لن يدّخر جهدا من أجل الدفع باتجاه وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية حقنا للدماء، وتخفيفا لمعاناة السوريين".

تستضيف مدينة سوتشي غدا الاثنين, وعلى مدار يومين, مؤتمراً للـ"حوار الوطني السوري", برعاية روسيا, قاطعته جهات سورية معارضة أبرزها "هيئة التفاوض" و"هيئة التنسيق" وعدة فصائل مسلحة، في حيث أعلنت الأمم المتحدة ايفاد مبعوثها الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، لحضوره، كما أعلن النظام نيته المشاركة في المؤتمر.

وتم توجيه دعوات لـ1600 سوري لحضور اللقاء، الذي سيعقد برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، حيث من المتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلو دول مجاورة لسوريا، مثل لبنان والعراق والأردن، ودول إقليمية و«ضامنة» لمسار استانا, أي إيران وتركيا، إضافة إلى دبلوماسيين من سفارات غربية في موسكو.

ويأتي اجتماع سوتشي المزمع بعد لقاء عقد في فيينا والتي لم تحقق أي نتائج, باستثناء اتفاق لم ينفذ لوقف إطلاق النار في الغوطة، عدا حرستا، وطرح مقترح من 5 دول حول رؤية جديدة للحل السياسي في سوريا، على رأسه تقييد صلاحيات الرئيس ومبادئ للدستور والانتخابات، وتأجيل الانتقال السياسي وربطه بالأسد.

سيريانيوز